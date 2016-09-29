Минск, 29 сентября, 2016, 19:47 — ИА Регнум. В ходе состоявшихся 29 сентября в Пекине китайско-белорусских переговоров в расширенном составе Александр Лукашенко поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за значительный личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений и наградил ранее неизвестным орденом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Встреча Александра Лукашенко с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Юй Чжэншэном

«После вашего визита в Белоруссию в мае 2015 года мы очень интенсивно работали над совместным продвижением тех инициатив, которые были вами высказаны в Минске, и, прежде всего, экономического пояса Шелкового пути, реализации проекта Китайско-белорусского индустриального парка, который вы назвали жемчужиной этого Шелкового пути. Это действительно важнейший узловой элемент углубления регионального, кредитно-инвестиционного сотрудничества между нашими государствами», — сообщил Лукашенко.

По его словам, «в этот период активно осуществлялись деловые контакты между двумя странами»: — только с сентября 2015 года — за один год — проведено более четырех десятков визитов в КНР белорусских делегаций во главе с руководителями органов государственного управления, регионов и крупных компаний. В свою очередь Белоруссия посетили многие делегации государственных и партийных органов КНР — как центрального, так и регионального уровня, представителей бизнес-сообщества Китая.

«Мы действительно серьезно продвинулись в направлении нашего сотрудничества. И позвольте мне от имени белорусского народа, от имени моего государства поблагодарить вас лично за такой вклад в наши отношения. Если бы не было этого личного вклада — не было бы и таких отношений», — сказал Лукашенко, обращаясь к председателю КНР.

Лукашенко наградил Си Цзиньпина белорусским орденом «За укрепление мира и дружбы». О существовании такой награды и практики её вручения ранее не было известно.

По итогам состоявшихся 29 сентября переговоров подписан пакет документов — двусторонних соглашений и меморандумов, касающихся развития сотрудничества в различных сферах. В частности, подписан протокол обменами ратификационными грамотами Договора о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНР от 10 мая 2015 года, межправительственное соглашение о технико-экономической помощи и меморандум между министерствами экономики Белоруссии и коммерции Китая о сотрудничестве в целях развития КБИП «Великий камень» в рамках технико-экономической помощи. Правительствами Белоруссии и Китая утвержден комплекс мер по совместному продвижению концепции «Один пояс, один путь». Заключены меморандумы между министерствами образования, министерством науки и техники КНР и Госкомитетом по науке и технологиям Белоруссии, МЧС Белоруссии и министерством гражданской администрации Китая.

Кроме того, подписаны меморандумы и соглашения между другими министерствами и ведомствами Белоруссии и Китая. В частности, Минсельхозпрод Белоруссии и Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая оформили меморандум, согласно которому в КНР будет поставляться белорусская говядина.

Принято решение о создании Белорусско-китайского аналитического центра развития. Соответствующее соглашение заключили НАН Белоруссии и Китайская академия общественных наук. Соглашение о сотрудничестве заключено между БелТПП и Комитетом содействия развитию международной торговли Китая.

Меморандум о взаимопонимании между крупнейшим банком Белоруссии — государственным «Беларусбанком», Минфином Белоруссии и Государственным банком развития Китая предусматривает предоставление кредита под гарантию Совмина Белоруссии (сумма кредита не названа». Минфин и «Беларусбанк» подписали с компанией CITIC Construction Со. Ltd. соглашение о взаимодействии по созданию Китайско-белорусского инвестиционного фонда. «Беларусбанк» и Госбанк развития Китая заключили соглашение о начале выборки кредитных средств по проекту строящегося в Белоруссии нового калийного комбината «Славкалий».

Совмин Белоруссии и Экспортно-импортным банком Китая заключили меморандум о продвижении в Белоруссии китайских инвестиций. Китайским «Эксимбанком», Минпромом и Минфином Белоруссии подписан протокол плана деятельности по реализации проектов в сфере машиностроения. Белорусский Минпром подписал с китайской компанией Zoomlion «дорожную карту» сотрудничества, а с китайской компанией Weichai Power Co. Ltd — меморандум о сотрудничестве по проекту организации производства в Белоруссии дизельных двигателей. Меморандум о намерениях подписали Китайская космическая корпорация «Санцзян» и белорусский производитель карьерных самосвалов «БелАЗ».

Подписаны также другие документы, которые позиционируются как реализация «стратегического партнёрства». Судя по заявлениям представителей официального Минска накануне визита Александра Лукашенко в КНР, успехи ожидались намного большими и вполне конкретно выраженными в денежном эквиваленте.

«Новый государственный визит станет прорывным и даст начало новому этапу в политическом и экономическом сотрудничестве», — заявил 18 августа замглавы Администрации президента Белоруссии Николай Снопков. Независимые эксперты — экономисты и политологи, придерживались пессимистических прогнозов и не ожидали ни «жесточайшего», ни иного «прорыва». Формально визит Лукашенко продлится ещё завтра, но уже сегодня в Минске констатируют итог: «прорыв» не очевиден и очень даже похож на провал.

«В «прорыве» между КНР и Белоруссиью акцент делался на «экономический прорыв», — констатировала лидер белоруской гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач. — Лукашенко нужны деньги, он уже не верит в эффективность членов своей команды, и сам лично начинает искать новые ресурсы и новые площадки, где эти ресурсы можно получить».

Карач обратила внимание на то, что так называемые стратегические партнёры из КНР «кредиты просто так не дают», однако у руководства Белоруссии то ли отчаянная ситуация, то ли непонимание объективной реальности. Лидер ГКНД констатировала: «Александру Григорьевичу срочно нужны деньги, недовольство людей растет, социальная напряженность в обществе только усиливается».

«Есть вполне чёткая и ясная позиция Пекина, которую Александру Лукашенко продемонстрировало руководство Китая, — отметил белорусский политолог Николай Радов. — Даже искать ничего не надо — всё предельно понятно по названиям подписанных документов, по сухому остатку после деклараций о намерениях».

Радов не исключил, что кому-то хотелось выдать стопку меморандумов за «прорыв». Однако чем больше усилий к этому прилагается, тем более жалко выглядит, считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Пекине Александр Лукашенко в ходе переговоров с руководством КНР в очередной раз заверил в готовности официального Минска «делать все», чтобы интересы Китая были представлены в Европе. Нынешний визит Лукашенко в Пекин — девятый по счёту.

Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. В президентском кресле он застал трёх председателей КНР.