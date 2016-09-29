Вашингтон, 29 сентября, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич обвинил Россию в создании и поддержке «радикального исламского терроризма и джихадизма в целях дестабилизации Запада», назвал войну на Украине «столкновением цивилизаций» и связал предпринятые Москвой действия в ответ на атаку Грузии на миротворцев в августе 2008 года со «смоленской катастрофой». Об этом сообщает Wirtualna Polska.

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Тезисы министра были изложены в его докладе, представленном на заседании ежегодного форума вашингтонского Центра анализа европейской политики. Мачеревич не смог лично выступить на мероприятии, поэтому его доклад была зачитан другими.

Глава министерства обороны Польши описал столкновение между «прозападными устремлениями» Украины и «жестокое вмешательство России», как «столкновение цивилизаций». В том же духе были охарактеризованы угрозы терроризма и миграционный кризис в Европе. По словам Мачеревича, следует задать себе вопрос, не Россия ли поддерживает или создает «радикальный исламский терроризм»?

Он также сообщил, что «все больше и больше доказательств указывает на то, что русская версия о причинах смоленской катастрофы не соответствует действительности». По его мнению, следует рассмотреть вопрос о связи «катастрофы в Смоленске» с более длительным процессом — от войны в Грузии в 2008 году до «вторжения» на Украину.