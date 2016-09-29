Москва, 29 сентября, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Уголовная ответственность для дебоширов на борту самолетов возможна. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»), комментируя возможное создание «черных списков» буйных пассажиров. «Уголовная ответственность возможна, здесь все-таки хулиганство с теми критериями, которые говорят о большей общественной опасности — это не только хулиганство на улице, здесь источник повышенной опасности, соответственно последствия возможны очень серьезные», — отметил Крашенинников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Такая ответственность должна быть, такие критерии должны быть», — считает депутат.

Крашенинников также поддерживает создание «черных списков» авиадебоширов. «Черные списки» — я не уверен, что это выполнимо, если это выполнимо, это было бы наверное неплохо», — говорит он, отметив, что соответствующий законопроект должен быть внесен в Госдуму.

Кроме того, Крашенинников считает необходимым изучить международный опыт наказания за неадекватное поведение на борту самолета. «Надо смотреть, за рубежом очень большие штрафы и уголовная ответственность есть, я думаю, это вполне возможно», — заключил парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о создании «черных списков» авиапассажиров и введении уголовной ответственности за агрессивные действия в отношении экипажа самолета. «Я поддержу ваше предложение, давно пора было это сделать», — сказал Путин на встрече с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым. Глава компании также предложил «перевести административную ответственность по определенным рамкам в уголовную, поднять штраф до 500 тыс. рублей».