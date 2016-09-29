Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. В городе-курорте Сочи стартует юбилейный XV Международный инвестиционный форум «Сочи-2016», передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября. Программа главного экономического события года очень насыщенная и разнообразная. Кроме деловых встреч и переговоров, также планируются и спортивные турниры, художественная выставка, открытие яхтенного салона, выступление артистов.

forumkuban.org Сочи

В текущем году форум пройдет по классической программе: будут организованы брифинги, дискуссии и круглые столы на актуальные темы в современной российской и мировой экономике. От лица правительства РФ вступительное слово произнесет и примет участие во многих встречах председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Мероприятие предусматривает проведение более 20 панельных дискуссий, тематику которых условно можно разделить на три части. Это инструменты экономического роста страны в целом и инвестиционный климат. 12 панельных дискуссий будут посвящены региональным инструментам инвестиционного роста, пять дискуссий — развитию новых компетенций.

Так, сегодня в 10:00 в главном Медиацентре Олимпийского парка состоится панельная дискуссия Минстроя России, Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и КБ «Стрелка» на тему «Развитие территорий — современные подходы к формированию жилой среды». Мировые эксперты обсудят вопросы развития комфортной городской среды, работу по созданию единых стандартов формирования облика российских городов. В том числе 120 пилотных проектов по благоустройству ключевых пространств в 40 городах к чемпионату мира по футболу, программу повышения качества городской среды для 319 моногородов, программы комплексного развития территорий для трех пилотных городов.

Речь пойдет о стандартах, которые изменят качество жизни в городах, зададут ориентиры, определят параметры и характеристики среды с учетом культурных, исторических и региональных особенностей.

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В первый день форума запланирована масштабная культурная программа. Откроется фотовыставка «Кубок Газпром нефти», посвященная Международному турниру детских хоккейных команд КХЛ, а также выставка «Художники России — за чистую воду». В рамках спортивной программы пройдет теннисный турнир на кубок губернатора Кубани, соревнования по фигурному катанию и хоккею. Центральным событием станет игра между сборными командами Ночной хоккейной лиги и Международного инвестфорума «Сочи-2016».

В форуме планируется участие компаний из 25 стран мира. Они представят около 400 инвестиционных проектов. В частности, сама олимпийская столица представит потенциальным инвесторам десять предложений. Это пять проектов и пять инвестиционно привлекательных земельных участков. Наиболее приоритетными считаются строительство центров курортного отдыха в Лазаревском и Хостинском районах, состоящие из гостиничных, торговых, спортивных комплексов, аквапарка, ресторана, открытых автостоянок, открытых спортивных площадок. Планируется подписание шести соглашений о намерениях по взаимодействию в инвестиционной сфере на сумму более 16 млрд рублей. Это строительство аквапарков в Хостинском районе и в «Сочи Парке», создание пешеходной зоны Променада Имеретинской низменности на участке от мыса Константиновский до пешеходного моста через реку Мзымта, строительство единой многофункциональной телекоммуникационной сети связи.

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Первые соглашения форума «Сочи-2016» уже подписаны. Накануне на стенде Краснодарского края их заключили шесть муниципальных образований. Наибольшее количество соглашений подписал Абинский район. Так, в муниципалитете запланировано возведение комплекса по хранению и товарной обработке фруктов, строительство цеха по переработке молока. Кроме того, район планирует построить полигон отходов производства 4−5-го классов опасности. По заключенному соглашению, реализовать проект планирует ООО «Кубань ТБО». Объем инвестиций составит 98 млн рублей. На территории края это первая специализированная частная компания, начавшая работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства по оказанию услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

Кроме того, были подписаны соглашения о строительстве завода по розливу питьевой воды в Новокубанском районе, логистического центра в Армавире, реконструкции ООО «Крахмальный завод Гулькевичский», строительстве тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов в Кореновском районе и строительстве второй очереди тепличного комплекса в Павловском районе.

Напомним, Международный инвестиционный форум «Сочи» проводится в олимпийской столице ежегодно начиная с 2002 года. В его работе принимают участие ведущие представители мирового бизнеса и науки, политики, общественные деятели, представители крупнейших мировых СМИ. В этом году мероприятие пройдет на территории Олимпийского парка в Главном медиацентре в период с 29 сентября по 2 октября.