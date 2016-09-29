Минск, 29 сентября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. В Минске 27 сентября состоялся круглый стол на тему «Небанковские инструменты в кредитовании малого и среднего бизнеса: оценка эффективности», участники которого обсудили вопросы поддержки предпринимательства и улучшения условий ведения бизнеса, сообщает редакция белорусского научного журнала «Новая экономика».

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За круглым столом на экономическом факультете Белгосуниверситета собралось около десятка экспертов, представлявших нефинансовые организации — вузы, общественные организации республики, малый и средний бизнес. Организатором выступила редакция журнала «Новая экономика». Поддержку научному сообществу оказывает генеральный партнёр — ОАО «Белинвестбанк».

О небанковских инструментах поддержки малого и среднего бизнеса рассказал главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко. Он акцентировал внимание на роли в данном процессе специализированных учреждений и отметил синергетический эффект государственно-частного партнёрства.

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой инновационного менеджмента экономического факультета Белгосуниверситета Валерий Байнёв считает важным дифференцировать подходы к поддержке МСБ. По его мнению, правительству следует стремиться создать в Белоруссии такие же макроэкономические условия для белорусских субъектов хозяйствования, которыми располагают их зарубежные конкуренты.

«Поддерживать следует те субъекты хозяйствования, которые заняты производством, ориентированным на экспорт — вплоть до «налоговых каникул» и нулевых ставок кредитования, — уверен Байнёв. — Ориентированные на внутренний рынок производители должны поощряться низкими налогами и льготными ставками по кредитам. Торгово-посреднические структуры, обеспечивающие сбыт отечественных товаров и услуг, льгот не заслуживают, а «чистые импортёры», фактически поддерживающие зарубежных конкурентов и вывозящие валюту из страны, заслуживают более высоких ставок по кредитам и большего процента налоговых отчислений».

Байнёв констатировал: не может быть развития МСБ без развития крупных предприятий, которые играют роль отраслевых локомотивов и обеспечивают субподрядами малый и средний бизнес. При этом он отметил аутсорсинг и другие формы взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями разной формы собственности и величины.

«Высокие процентные ставки делают неэффективными большинство проектов, которые в обычных, нормальных условиях были бы эффективными и решали огромное количество вопросов — налоговых поступлений, занятости и так далее», — убеждён профессор Валерий Байнёв.

Представитель китайско-белорусского центра «Один пояс, один путь» Ван Чао рассказал об условиях ведения бизнеса в КНР и процентных ставках для МСБ, отметив: «Правительством Китая созданы благоприятные условия для ведения малого и среднего бизнеса не только в СЭЗ».

Ван Чао сообщил, что субъекты МСБ в Китае могут рассчитывать на невысокую ставку кредита в национальной валюте — обычно она составляет около 5% годовых в юанях. Поэтому не процентная ставка по кредиту, а высокая конкуренция на внутреннем рынке сдерживает решимость молодёжи открывать своё дело, отметил представитель китайско-белорусского центра.

В ходе дискуссии представители вузов и общественных организаций обсудили направления улучшения бизнес-климата в Белоруссии. По их мнению, опыт ЕС и КНР в развитии предпринимательства интересен и может быть использован в практике принятия управленческих решений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии действуют государственные программы, предусматривающие улучшение условий деятельности малого и среднего бизнеса. Тем не менее, констатируют независимые эксперты, декларированные цели и задачи пока не реализованы, что в условиях третий год длящегося очередного кризиса не благоприятствует выходу экономики республики на траекторию роста.