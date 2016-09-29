Анкара, 29 сентября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что его страна готова устранить «коридор террора» вдоль границы с Сирией, вытеснив оттуда «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и курдских ополченцев, передаёт Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Эрдоган дал понять, что установление бесполётной зоны в Сирии, которой добивается Анкара, поможет остановить потоки беженцев в Турцию и другие страны.

Напомним, операция турецких войск под названием «Щит Евфрата» началась 24 августа на севере Сирии. По официальным сообщениям, в ней задействованы 200 солдат Вооруженных сил Турции и 150 бойцов спецназа, которым обещана поддержка ВВС коалиции, возглавляемой США. Кроме того, турецкие войска и отряды поддерживаемой Турцией так называемой «Свободной сирийской армии» взяли под контроль приграничный сирийский город Джераблус в провинции Алеппо.

Цель военной операции «Щит Евфрата» — очищение приграничных территорий от террористов ИГ (запрещена в России) и остановка продвижения курдских вооружённых формирований (Анкара считает их террористическими).

Президент Турции отметил, что в августе около 30 тысяч сирийцев вернулись в город Джераблус с тех пор, как он был освобождён от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживаемыми Анкарой повстанцами.