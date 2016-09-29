Рига, 29 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Латвийская индустрия лекарств из-за наличия поддельной продукции каждый год теряет на рынке ЕС около 10 млрд евро, что соответствует 4,4% всей торговли в фармацевтическом секторе, говорится в новейшем исследовании Бюро интеллектуальной собственности (EUIPO) о влиянии поддельных лекарств на экономику стран ЕС, сообщает LETA.

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Так, согласно исследованию, в Латвии убытки от поддельных лекарств составляют 10 млн евро в год, а общая доля поддельных продуктов в этом секторе составляет 8,7%. В целом же, убытки в 28 странах ЕС составляют 1,7 млрд евро.

Как заявил исполнительный директор EUIPO Антониу Кампинуш, подделываются как свободные от патента медикаменты, так и оригинальные лекарства — от противораковых до обезболивающих.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле 2016 года правительство Латвии отменило ограничения на получение лекарств по почте из третьих стран для личного пользования. Ограничения оставлены в силе для наркотических и психотропных веществ, наркотических анальгетиков, новых психоактивных веществ, активных веществ, анаболических стероидов, тестостеронов, гормонов роста и их аналогов.

В то же время, учитывая, что в отношении лекарств, доставляемых из третьих стран, существует определенный риск получить лекарства низкого качества или подделку, для пациентов установлено требование подтвердить, что они берут на себя полную ответственность за прием этих лекарств, понимают риски и обязуются использовать их только в личных целях.

Напомним, ранее министр здравоохранения Анда Чакша распорядилась отметить запрет на получение лекарств по почте из третьих стран в срочном порядке. Запрет вступил в силу в марте 2016 года.