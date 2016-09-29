Рига, 29 сентября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Разговоры о том, что Россия намерена полностью переориентировать свои грузы из портов Латвии в российские порты ведутся уже длительное время, однако в действительности это практически невозможно, так как исторически российский транзит был направлен именно на страны Прибалтики, заявил председатель Рижского свободного порта, вице-мэр Риги Андрис Америкс, сообщает портал Mixnews.lv.

Корабли времен Петра I. 1911

«Я эти разговоры слышу как минимум на протяжении восьми лет. Конечно, Россия очень много сделала для того, чтобы ее порты соответствовали всем требованиям. Однако вся эта информация от анонимных источников и некоторых политиков… Сейчас можно записать это и вернуться к этому вопросу в 2020 году. То есть в 2020 году все равно в Рижском порту будут эти грузы, правда, не могу сказать в каком объеме, это будет зависеть от рыночной экономики. Петр I выбивал окно в Европу через Ригу, вся инфраструктура и железные дороги под это подстроены. Поэтому мы очень спокойны», — заявил Америкс.

Ранее в СМИ прозвучала информация из анонимных источников, близких к совещанию, которое провел специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, о том, что все российские грузы, которые в настоящее время переваливаются в портах стран Прибалтики, к 2020 году необходимо переориентировать на порты России.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Транснефть» к 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики, загрузив собственные мощности на Балтике, заявил ранее глава компании Николай Токарев. По его словам, в соответствии с поручением правительства компания переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на российские балтийские порты — Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Токарев сообщил, что в 2015 году через порты Прибалтики переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов, то в 2016 году — 5 млн тонн.

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