Магас, 29 сентября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В Ингушетии сформировано Народное собрание республики шестого созыва. В новый парламент вошли 32 представителя от четырех партий: «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе избиркома региона.

Флаг Ингушетии

В список избранных депутатов Народного собрания VI созыва вошли 26 представителей «Единой России»: Зялимхан Евлоев, Белан Хамчиев, Марям Амриева, Якуб Белзороев, Ахмед Котиев, Руслан Нальгиев, Мустафа Цуров, Руслан Гагиев, Бейал Евлоев, Батыр Хамхоев, Яхья Белхароев, Мусса Горчханов, Микаил Муцольгов, Магомед Тибоев, Аюп Оздоев, Василия Светличный, Микаил Алиев, Зелимхан Оздоев, Ахмет Накастоев, Абдул-Хамид Бружев, Бек-хан Богатырев, Амиран Холохоев, Сет-Салим Ахильгов, Марифа Султыгова, Лейла Дзейтова.

«Справедливая Россия представлена в парламенте тремя депутатами: Хумитом Албаковым, Жансурат Аушевой, Исой Арчаковым. От КПРФ в парламенте Ингушетии будут работать два депутата — Ильяс Богатырев и Якуб Картоев. И ЛДПР будет представлять в законодательном органе республики Ислам Гадиев.

Всем прошедшим в Народное Собрание депутатам избирком выдал удостоверения установленного образца. Официально депутаты приступят к исполнению своих обязанностей со следующей недели.

Напомним, в единый день голосования 18 сентября в Ингушетии состоялись выборы депутатов в Народное собрание республики. За 32 депутатских мандата боролся 271 зарегистрированный кандидат от семи политических партий.