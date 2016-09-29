Нижний Тагил, Свердловская область, 29 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В Свердловской области уровень заражения ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом растёт. Только в Нижнем Тагиле за 2016 год был выявлен 481 случай ВИЧ-инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Донор Сдача крови на анализ

Сейчас показатель заболеваемости составляет 80,59 на 100 тысяч населения — на 19,5% выше среднего многолетнего уровня. При этом более 93% заражённых — в возрасте от 18 до 49 лет.

По данным нижнетагильского филиала областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, мужчины и женщины примерно в равных долях являются носителями ВИЧ. Кроме того, практически удвоилось количество детей, рождённых ВИЧ-позитивными матерями: с 29 в 2015-м до 56 в 2016-м. И это при том, что год ещё не закончен.

При этом сами вироусоносители не всегда готовы идти к врачам. Из всех выявленных лишь 56% обратились за помощью в СПИД-центр.

Тяжела обстановка и с туберкулёзом. За январь-август на территории города было выявлено 214 новых случаев заболевания — на 29% больше, чем за тот же период 2015 года.

При этом у 30% вновь выявленных — открытая форма туберкулёза.