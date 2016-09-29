Бишкек, 29 сентября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Суд города Ош Киргизии приговорил четырех членов международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России и ряде других стран), намеревавшихся устроить ряд акций устрашения на территории этой среднеазиатской страны, к 10, 16, 17 и 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизской Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Отмечается, что террористическая ячейка была выявлена и задержана сотрудниками киргизских спецслужб еще в марте 2016 года. «Преступная группа была сформирована посредством социальных сетей и интернет-мессенджера «WhatsApp». Задержанные были завербованы в период их нахождения на заработках за границей. В дальнейшем их убедили в необходимостью совершения «джихада» в Киргизии и переправили в город Ош, где они должны были убить пятерых местных жителей и устроить ряд разбойных нападений для финансирования терроризма в Сирии», — пояснили в ГКНБ.

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным на стороне различных террористических группировок, в том числе и ИГИЛ (запрещена в России), в Сирии, Афганистане и Ираке, принимали участие в боевых действиях свыше 500 граждан Киргизии, из которых порядка 40 вернулись на родину. Отметим, что в 2015 году сотрудники киргизских силовых ведомств предотвратили 12 террористических актов, нейтрализовали свыше 50 религиозно-экстремистских ячеек, а также задержали и привлекли к ответственности 60 киргизстанцев, воевавших в Сирии.