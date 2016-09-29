Москва, 29 сентября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. С начала 2016 года иностранные граждане в России совершили на 25% меньше административных правонарушений в сфере миграции, чем за аналогичный период 2015 года. Таковы данные, приведенные в сводке основных показателей деятельности по миграционной ситуации за январь-август 2016 года, опубликованной МВД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Сумма наложенных за штрафов за нарушения оказалась на 2 миллиарда рублей меньше прошлогодней. За 8 месяцев выявлено 1,14 миллиона административных правонарушений, за аналогичный период прошлого года — 1,52 миллиона. Наложено штрафов всего 4,29 миллиарда, за аналогичный период прошлого года — 6 миллиардов.

Также с начала 2016 года миграционная служба МВД подготовила более 181 тысячи представлений о закрытии въезда в страну иностранным гражданам. Выдворены и депортированы почти 42,5 тысячи иностранных граждан.