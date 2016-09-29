Санкт-Петербург, 29 сентября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Органы прокуратуры Санкт-Петербурга и уполномоченный по правам ребенка в северной столице расходятся в оценке того, как следует поступить с молодой женщиной, оставившей без присмотра двоих малолетних детей в ночь на 22 сентября. Эта история вызвала заметный общественный резонанс в Петербурге.

Карл Лемох. Дети. (ранее 1910)

В прокуратуре Выборгского района взяли на контроль ход расследования возбужденного в отношении матери уголовного дела и отмечают, что ей грозит до 1 года лишения свободы. В свою очередь, детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова считает, что привлечение женщины к уголовной ответственности окончательно разрушит эту семью и лишит детей материнского внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 21 сентября в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга обратилась жительница одной из квартир дома 58 по проспекту Энгельса. Она сообщила о детском плаче за дверью соседней комнаты. Прибывшие полицейские обнаружили в комнате коммунальной квартиры, двери которой были открыты, двоих детей — 2009 и 2015 годов рождения. Взрослых рядом не было.

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Детей отправили в Центр реабилитации имени Цымбалина, а мать детей нашли и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, 27-летняя женщина воспитывает детей одна. Была начата доследственная проверка, по результатам которой в отношении женщины 26 сентября возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга возбуждение дела признано законным.

Как подчеркивают в прокуратуре, женщина поздно вечером оставила малолетних детей одних дома, а сама направилась в компанию знакомых, с которыми распивала спиртные напитки. Выяснилось, что женщина состоит в должности помощника воспитателя одного из детских садов, а в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком.

«В отношении подозреваемой Н. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования поставлен прокуратурой района на контроль», — отметили в районной прокуратуре.

Одновременно в аппарате детского омбудсмена Петербурга 29 сентября сообщили, что в настоящее время женщина получает разрешение навещать своих детей в реабилитационном центре. По мнению правозащитницы Светланы Агапитовой, женщина заслуживает снисхождения и помощи.

«Своих детей женщина воспитывает одна; родственников, готовых оказать финансовую помощь или присмотреть за детьми, у неё нет», — говорится в сообщении аппарата городского уполномоченного по правам ребенка. Сотрудники органа опеки оказывают женщине консультативную помощь.

«На мой взгляд, этой семье требуется помощь, а не наказание. Если мама будет привлечена к уголовной ответственности за оставление детей в опасности, это даст основание для лишения её родительских прав. Мальчикам от этого лучше точно не будет», — заявила детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова.

По ее словам, женщина «осознала возможные последствия своих действий», и ей нужно «дать этот шанс, предложив поддержку и помощь».

ИА REGNUM будет следить за развитием этой истории.