Нижний Новгород, 29 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Лидер нижегородского партийного списка КПРФ на выборах в Государственную Думу Александр Тарнаев передал свой мандат генеральному директору «Мурманского тралового флота» Владимиру Блоцкому, шедшему в списках под №2.

moscow.er.ru Депутат Госдумы от КПРФ официально является сторонником «Единой России»

В региональном обкоме КПРФ говорят, что Блоцкий является членом КПРФ. Одновременно с этим его фамилия и должность фигурирует в списке членов московского городского совета сторонников «Единой России».

«Владимир Блоцкий вступил в КПРФ в соответствии с уставом партии и законом о партиях. Является ли он сторонником какой-то другой организации, мне об этом не известно», — заявил корреспонденту глава регионального отделения КПРФ Владислав Егоров.

По его словам, фамилия Блоцкого в партийных списках КПРФ оказалась на основании решения, принятого съездом партии на основании рекомендаций центрального комитета.

«Насколько мне известно, Блоцкий намерен работать в Нижегородской области с избирателями и партийной организаций, он настроен выстраивать отношения с ними», — заявил Егоров.

В то же время «КоммерсатЪ» отмечает, что Тарнаев, которому изначально причитался мандат депутата, и который уже представлял регион в Госдуме предыдущего созыва, объяснил свое решение отказаться от депутатства тем, что после многочисленных нарушений и фальсификаций в ходе выборов «ему стало противно» взаимодействовать с членами партии власти. Тарнаев уверен, что у Блоцкого это получится лучше.

По словам Тарнаева, в ходе выборной кампании избирательные комиссии различных уровней совместно с чиновниками администраций городов, районов и поселков делали всё, чтобы решить главную задачу — добиться безоговорочной победы партии власти.

«Для этого применялись все способы выборного мошенничества и фальсификаций: создание «двойников» и партий-обманок, противоправное снятие с регистрации, масштабные вбросы бюллетеней, жульническое (фантомное) выездное голосование, поддельные открепительные удостоверения, шельмование кандидатов от КПРФ и многое другое», — говорится в заявлении экс-депутата.

По его словам, за 10 дней до выборов высшее руководство страны и федеральные правоохранительные структуры были информированы о том, что существующая в Нижегородской области организованная преступная группа готовит масштабные фальсификации итогов голосования. Однако никаких мер по предотвращению выборных махинаций не было принято.

«В связи с тем, что я решением съезда КПРФ был назначен ответственным за выборы в Нижегородской области, полагаю, что я и должен нести полную ответственность за их неутешительные итоги. Поэтому я принял решение отказаться от депутатского мандата в Госдуме», — заявил Тарнаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижегородской области по итогам выборов в Государственную Думу «Единая Россия» набрала 58,15% голосов, КПРФ получила всего 12,85%, ЛДПР — 12,34%, «Справедливая Россия» — 5,12%.

Владимир Блоцкий в ходе избирательной капании стал известен тем, что задекларировал самый большой доход среди кандидатов в депутаты. По итогам 2015 года его доход от деятельности в коммерческих структурах составил почти 330 млн рублей. Кроме того, на его банковских счетах находится почти 770 млн рублей. Он является владельцем долей в различных коммерческих структурах и недвижимости в России и за рубежом.