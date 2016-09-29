Рига, 29 сентября, 2016, 14:50 — ИА Регнум.



Доносчик

29 сентября правительство Латвии приняло решение направить в Сейм поправки к Закону о налогах и пошлинах, согласно которым за непредоставление Службе государственных доходов (СГД) информации о подозрительных сделках в налоговой сфере предусмотрен штраф, сообщает LETA.

Как стало известно, разработанные Министерством финансов поправки предусматривают, что за непредоставление этой информации СГД сможет применять штраф в размере до 5% от нетто-оборота за предыдущий отчетный год, если он превышает 1 млн евро, и до 5000 евро, если он не превышает 1 млн евро.

Применяя эти штрафные санкции, СГД будет учитывать степень тяжести совершенного нарушения, его продолжительность, степень ответственности лица и полученные им в результате нарушения доходы, возмещение причиненного в результате нарушения ущерба, сотрудничество лица в проверке нарушения, финансовое положение лица и ранее совершенные им нарушения в сфере предотвращения легализации преступно полученных средств и финансирования терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 2017 года в Латвии будут запрещены сделки между частными лицам на сумму, которая превышает 20 минимальных зарплат — 7 400 евро.

Указанное требование будет относится как к одной, так и к нескольким операциям, а распространяться на физических лиц, которые не ведут хозяйственную деятельность. Если сумма сделки превышает указанную сумму, то деньги придется внести на банковский счет.

Помимо того, информация о подозрительных сделках будет поступать не только в Службу по предотвращению легализации средств, добытых преступных путем, но и в Службу госдохов (СГД).

Одновременно нотариусы с 2017 года будут обязаны сообщать в СГД о наследстве, в котором наличные и незарегистрированное имущество превышает 15 000 евро.