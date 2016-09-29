Москва, 29 сентября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Сокращение добычи нефти странами ОПЕК может привести к потере картелем контроля над нефтяным рынком, потому что рост нефтяных цен стимулирует деятельность других производителей «черного золота». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя, комментируя решение ОПЕК по сокращению добычи нефти странами картеля.

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К соглашению есть ряд вопросов, отмечает эксперт. «Первый — на чьи плечи ляжет бремя выполнения договоренностей? Разумеется, Саудовская Аравия как крупнейший участник нефтяного картеля будет вынуждена взять на себя большую часть сокращения. А вот кто последует ее примеру — непонятно. При этом, например, Ирану разрешено даже нарастить добычу, а Ливию и Нигерию освободить вовсе от исполнения общих обязательств», — говорит он.

Другим вопросом, по мнению эксперта, является конкуренция на рынке. «ОПЕК де-факто не контролирует нефтяной рынок. Сокращение добычи может привести к росту цен, а это в свою очередь ускорит работу буровых установок у других производителей «черного золота». Таким образом, картель еще больше растеряет контроль над рынком», — констатировал Задоя.

С другой стороны, члены ОПЕК уже давно не соблюдают собственные квоты на добычу внутри организации, так что «договоренность может оказаться пустышкой», утверждает аналитик. В связи с этим нельзя с уверенностью говорить о том, что рост цены на нефть на фоне договоренностей ОПЕК будет долгосрочным, отмечает эксперт. Важнейший психологический уровень в 50 долларов за баррель не пройден. С технической точки зрения только уверенный выход Brent из сентябрьского диапазона ($45—50) способен определить направление нового тренда на нефтяном рынке. Так что слишком рано праздновать победу тем, кто ставил на нефть и рубль», — говорит он.

По словам аналитика, фактор соглашения ОПЕК не дает повода пересмотреть прогноз о том, что рубль в 4-м квартале 2016 года возвратится в диапазон 65—70 рублей. «Единственно, что может этому помешать, — рост цены на нефть Brent выше 50 долларов за баррель», — заключил он.

Страны — члены ОПЕК на переговорах в Алжире 28 сентября впервые с 2008 года договорились снизить уровень добычи нефти, сообщает Reuters. Уровень добычи нефти стран — участниц картеля будет снижен до 32,5−33 млн баррелей в сутки. По оценкам ОПЕК, текущий объем добычи нефти составляет 33,24 млн баррелей в сутки. Объем добычи для каждой страны картеля будет определен позже. На этом фоне курс доллара на ММВБ в середине дня 29 сентября находится на уровне 63 рубля 30 копеек, евро торгуется по 70 рублей 95 копеек, индекс ММВБ держится вблизи 2005 пунктов, а цены на нефть Brent торгуются чуть ниже 49 долларов за баррель.