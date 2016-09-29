Москва, 29 сентября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Договоренность представителей ОПЕК — долгосрочный позитивный фактор, однако его влияние будет ограничено активностью производителей сланцевой нефти, которые неизбежно активизируются. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября управляющий директор БКС Ультима Виталий Багаманов, комментируя достижение странами ОПЕК соглашения по сокращению добычи нефти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«То, что представители ОПЕК смогли договориться — это долгосрочный позитивный фактор, который говорит о том, что страны-участницы способны идти на контакт в условиях жесткой борьбы за долю на рынке», — отметил он.

При этом, по мнению эксперта, существуют факторы, способные во многом свести на нет положительные стороны решения ОПЕК. «Влияние этого решения будет не столь ощутимым, как этого бы хотелось экспортерам, поскольку сдерживающим фактором в данном случае является активность производителе сланцевой нефти, которые резко активизируются при достижении цены 50−55 долларов за баррель марки Brent. Именно в данном диапазоне котировки будут находиться в 2017 году», — считает Багаманов.

Договоренности по нефти подтолкнут рубль к долгосрочному укреплению, полагает эксперт. «Для рубля данная новость, безусловно, позитивна — за счет этого он может закрепиться на уровне 63−64 рубля за доллар», — говорит Багаманов.

Страны — члены ОПЕК на переговорах в Алжире 28 сентября договорились снизить уровень добычи нефти впервые с 2008 года, сообщает Reuters. Планируется, что уровень добычи нефти стран — участниц картеля будет снижен до 32,5−33 млн баррелей в сутки. Сейчас объем добычи нефти составляет 33,24 млн баррелей в сутки. Для каждой конкретной страны объем добычи нефти будет определен позже, поясняют в ОПЕК. Рынок нефти уже отреагировал на сообщения о договоренностях ростом цены на нефть на 6%.