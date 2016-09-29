Минск, 29 сентября, 2016, 13:27 — ИА Регнум.



president.gov.by Александр Лукашенко во время визита в Пекин

Белоруссия и Китай достигли самого высокого уровня сотрудничества и КНР может рассчитывать на содействие Белоруссии при продвижении своих интересов в Европе. Об этом 29 сентября в Пекине заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Мы эти отношения выстраивали долго, по кирпичику и пришли к взаимному доверию, — сообщил Лукашенко. — Мы это ценим в Белоруссии, и вы должны быть уверены, что в центре Европы вы имеете площадку для продвижения своих интересов. Вы можете на нас рассчитывать. Мы будем делать все, чтобы ваши интересы были представлены на европейском континенте».

Чжан Дэцзян в свою очередь, как сообщает президентская пресс-служба, сказал: «Китайская сторона рассматривает вас в качестве близкого друга, и мы готовы прилагать дополнительные усилия по развитию двустороннего сотрудничества».

Лукашенко констатировал отсутствие каких-либо проблем в политическом сотрудничестве, а также наличие добрых отношений как на уровне глав государств, так и отдельных министерств и ведомств. По словам Лукашенко, у КНР нет более тесных отношений, чем с официальным Минском.

О самых доверительных отношениях между Минском и Пекином Лукашенко заявил также 29 сентября во время встречи с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Юй Чжэншэном. Лукашенко отметил, что в Белоруссии ценят высокий уровень сотрудничества с Китаем, и заверил: официальный Минск для китайской стороны всегда будет самым надежным другом и партнером.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Белоруссии надеется на очередной «прорыв» в отношениях с КНР по итогам визита Александра Лукашенко в КНР — об этом 18 августа заявил замглавы Администрации президента Белоруссии Николай Снопков. По итогам переговоров Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином в Минске ожидают подписание около 30 документов о развитии сотрудничества в политической, экономической и социальной сферах.

Накануне визита, 27 сентября Лукашенко подписал указ №349, которым уточнил условия реализации некоторых китайско-белорусских инвестиционных проектов. Крупнейшим из них является КБИП «Великий камень», реализация которого пока не оправдывает ожиданий официального Минска.