Новосибирск, 29 сентября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. «Никаких объективных причин для моего увольнения нет, что и подтверждает комментарий министра Игоря Решетникова: «без комментариев». Это был обычный рейдерский захват, к которому относительно готов бизнес, но никак не государственное учреждение культуры», — заявила ИА REGNUM бывший директор Новосибирской государственной филармонии Татьяна Людмилина, комментируя свое внезапное увольнение.

filnsk.ru Экс-директор Новосибирской филармонии Татьяна Людмилина не планировала, что ее «вышвырнут» в течение 15 минут

Людмилина говорит, что реальной причиной ее увольнения явилось «желание конкретного человека занять место генерального директора филармонии», и ей «предельно ясно, кто оказывал этому человеку поддержку».

«Филармония в последние годы очень динамично развивалась. Творческие коллективы регулярно представляли новые программы. Значительно расширилась гастрольная деятельность. Мы самостоятельно, без бюджетных средств, провели огромные работы по улучшению акустики, ремонту Камерного зала, обновлению материально-технической базы. Коллективы выезжали на гастроли без государственных дотаций. В общем, мы работали. Жалобы в различные инстанции писал Бурханов (Аркадий Бурханов — художественный руководитель и солист Ансамбля ранней музыки «Insula Magica» — прим. ИА REGNUM ), которому некогда было заниматься творческим процессом. Все к этому привыкли, и по большому счету это уже и не мешало созидательной работе абсолютного большинства. Он завалил жалобами абсолютно все инстанции. Последний случай с жалобой службы безопасности, которые не видели ни приказа о сокращении, ни получали уведомлений просто потому что этого не было сделано, а после разъяснительной беседы сразу написали письмо, по которому никто не провёл проверку», — рассказала экс-директор филармонии, отметив, что обнаружился один интересный факт.

«Раньше Решетников говорил: «Вы никому не нравитесь! Ваше увольнение согласовано со всеми! Скандалы в коллективе!». Так почему сейчас он убеждает всех, что «это только моё решение без объяснения причин». Не ожидали реакции?», — подчеркивает Людмилина.

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«Что будет с филармонией, покажет время. Созидать сложно, а прийти на готовое — что может быть проще? Только время», — считает Татьяна Людмилина. Она добавила, что «всю свою профессиональную жизнь отдала развитию культуры Новосибирска и области».

«Я не планировала, что в течение 15 минут меня вышвырнут из этой сферы. Что я буду делать? Во-первых, займусь собой. Слишком долго я жила по принципу «должна и надо». Время рассудит. У меня много друзей в самых разных сферах и городах. Все возмущены и предлагают помощь, от которой я с благодарностью отказываюсь. Пока», — рассказала ИА REGNUM Татьяна Людмилина о своих планах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 19 сентября министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников заявил директору Новосибирской государственной филармонии Татьяне Людмилиной, что она уволена. Основной причиной такого решения Решетников назвал недовольство многих работников учреждения и то, что она устроила из филармонии «отдельное государство».

В свою очередь, Татьяна Людмилина на собранной ею в тот же день пресс-конференции отметила, что данным решением министр просто сводит с ней счеты.

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На следующий же день Игорь Решетников представил коллективу филармонии нового руководителя — и. о. директора стал Бейбит Мухамедин, который до этого возглавлял дирекцию фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, которая занимается организацией и проведением правительственных мероприятий, календарных и профессиональных праздников, торжественных церемоний награждения.

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Позже, комментируя ИА REGNUM данное увольнение, министр культуры региона заявил, что Людмилина уволена в соответствии с п.2 ст.278 ТК РФ. И «для увольнения по данному основанию причин не требуется, необходимо только решение учредителя». Более ничего комментировать по ситуации Решетников не захотел.

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