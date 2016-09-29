Москва, 29 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В России по состоянию на 28 сентября собрано 110,4 млн тонн зерна, что на 18% больше, чем на аналогичную дату 2015 года. Убрано 89,4% к общей посевной площади зерновых и зернобобовых культур (42,2 млн гектаров).

Григорий Мясоедов. Косцы

«Уборочные работы еще продолжаются, по итогам года урожай зерна в России может составить 113−116 млн тонн, что станет рекордом за последние 25 лет», — отметил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Больше всего зерна намолочено в Южном федеральном округе — 29,9 млн тонн, в Приволжском федеральном округе — 24,5 млн тонн, а также Центральном федеральном округе — 23,3 млн тонн.

По оперативным данным в России собрано 74,6 млн тонн пшеницы, что на 24% больше, чем в прошлом году (в 2015 году — 60,3 млн тонн). Полученный в этом году валовой сбор пшеницы является рекордным за всю историю выращивания в России.

Ячменя собрано 18,7 млн тонн, что на 8% больше, чем годом ранее (в 2015 году — 17,3 млн тонн).

В регионах страны продолжается уборка кукурузы на зерно, риса, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, сои, картофеля и овощей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в России было собрано 105 млн тонн зерна. Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял, что если погода в период уборочной компании будет хорошей, то может получиться до 110 млн тонн.

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