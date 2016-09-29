Москва, 29 сентября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. ОПЕК вернулся на рынок с регулирующей функцией. У нефти есть потенциал есть для движения вверх, а это приблизительно $58 за баррель. Речь о возврате к $100 не идет, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Далее будут идти разговоры о том, что достигнутые соглашения еще надо выполнить, и что подписанты соглашения могут продолжить наращивать добычу. Но кто эти другие? Нефтедобывающие страны в тяжелом финансовом положении. Инвестиции в отрасли не высоки. Свободные мощности есть только у Саудовской Аравии, но зачем ей не исполнять договоренности. Если бы саудисты были заинтересованы сбить цену, то заняли бы долее жесткую позицию в переговорах и сорвали бы соглашение», — пояснил Полховский.

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«Скорее всего, Brent основательно закрепиться в диапазоне $50−60 уже в 2016 году, а в 2017 может попробовать перейти в диапазон $60−70», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 сентября, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре на бирже ICE в Лондоне в 10:45 по мск снижались на 0,3% до 49,17 доллара за баррель. Одновременно ноябрьский американский эталон WTI дешевел на 0,2% до 47,74. Днем ранее (28 сентября) оба сорта подорожали почти на 5%.