Париж, 29 сентября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Автопроизводитель PSA Peugeot Citroen заявил, что планирует продать более 150 тыс. автомобилей Peugeot в Иране во второй половине 2016 года, сообщает 29 сентября Reuters.

pixabay.com Эмблема Peugeot

Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммад Реза Нематзаде посетит 29 сентября научно-исследовательский центр корпорации PSA Peugeot Citroen Велизи, который находится недалеко от Парижа, чтобы обсудить сотрудничество с автопроизводителем, сообщил журналистам генеральный директор компании PSA Peugeot Citroen Карлос Таварес. Таварес добавил, что в 2017 году компания планирует продать в Иране 300 тыс. автомобилей.

После введения санкций против ядерной программы Ирана в 2012 году, компания PSA Peugeot Citroen приостановила продажу своих автомобилей.

Напомним, Исламская республика Иран и «шестерка» международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы вокруг ядерной программы Тегерана.