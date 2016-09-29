Вашингтон, 29 сентября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Американский производитель Ford вынужден объявить отзыв около 74 тыс. автомобилей, реализованных в США и Канаде. Причиной стали неполадки с открытием двери багажного отделения, об этом сообщила пресс-служба автоконцерна.

pixabay.com Эмблема Ford

Отзыву подлежат, в том числе, хэтчбеки Ford Focus и их спортивный вариант. Проблема заключается в дверце багажника, которая может открываться за одно нажатие специальной кнопки, в то время как инженеры предусмотрели два нажатия для ее открытия.

64 тыс. подлежащих отзыву машин зарегистрировано в США, еще 9,9 тыс. — в Канаде. Для исправления дефекта специалисты обновят программное обеспечение, что позволит открывать багажник с двух нажатий кнопки.