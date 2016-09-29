Москва, 29 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Член Совфеда Елена Мизулина считает необходимым провести на площадке Госдумы общественную дискуссию по вопросу беби-боксов с привлечением всех заинтересованных и компетентных сторон, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября. «Явный интерес к теме беби-боксов, который мы наблюдаем все последние дни, убеждает меня в необходимости широкой общественной дискуссии на площадке парламента», — сказала Мизулина.

Dmitry Rozhkov Елена Мизулина

«Мы видим, что по данной проблеме звучат совершенно полярные точки зрения. Когда вновь избранная Дума начнет свою работу, было бы целесообразно провести «круглый стол» и еще раз обсудить эту тему. В этой дискуссии должны принять участие все заинтересованные стороны: общественность, депутаты, сенаторы, Минздрав, РПЦ. Нам необходимо услышать друг друга», — считает сенатор.

Для Мизулиной ряд вопросов так и остался вообще без ответа. «Никто не говорит о том, что любого, абсолютно любого младенца можно похитить из коляски у мамочки на улице и подложить в бокс, и родители его никогда не найдут. Что с этим делать? Или что делать если один из родителей в тайне от другого отнесет ребенка в этот бокс? И не предоставляет ли само существование бокса возможность для злоупотребления со стороны сотрудников учреждения, где он установлен? Не приведет ли это к махинациям и коррупции при устройстве этих детей в семьи? Какова судьба детей из бэби-боксов? Ставятся ли дети, оставленные в боксах, на учет в Федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей?» — перечислила она.

Кроме того, по словам сенатора, опасность беби-боксов состоит в том, и это доказывает мировой опыт, что контролировать эти специализированные места невозможно в силу необходимости соблюдения условия анонимности.

«Мне бы хотелось получить исчерпывающие ответы на эти вопросы от наших оппонентов, не видящих угрозы в существовании беби-боксов», — заявила Мизулина.

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Правительство РФ дало положительный официальный отзыв на подготовленный Мизулиной законопроект, предусматривающий запрет на осуществление деятельности, направленной на организацию анонимного оставления детей, в том числе, на создание и содержание специализированных мест для анонимного оставления ребенка — беби-боксов.