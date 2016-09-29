Лондон, 29 сентября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Английский футбольный тренер Сэм Эллардайс уволен с поста главного тренера сборной Англии: отставка вызвана коррупционным скандалом, в котором тренер фигурирует в качестве потенциального получателя взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Англии (FA).

trkterra.ru Футбольный арбитр

В настоящее время исполняет обязанности главного тренера в сборной английский футболист Гарет Саутгейт.

Уточняется, что скандал был спровоцирован журналистами, которые, представившись тренеру агентами, выясняли нюансы проведения трансферов. Причём Эллардайс якобы предложил предполагаемым агентам провести трансферы в обход действующих в FA правил.

После того, как эта конфиденциальная информация «всплыла», тренер признал, что действительно, участвовал в этих переговорах, которые свидетельствовали о готовности нарушить правила. Эллардайс принёс свои извинения в адрес FA, но организация всё-таки сочла его поведением предосудительным.