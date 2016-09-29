Краснодар, 29 сентября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Законопроект о запрете продажи алкогольных и тонизирующих напитков предприятиями, расположенными в жилых домах, предложенный депутатами думы Краснодара, нашел отклик у краевых депутатов. Сначала инициатива была рассмотрена и одобрена на парламентских слушаниях в Законодательном собрании, а накануне документ краевые парламентарии приняли в первом чтении в ходе очередной 53-й сессии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа региона 29 сентября.

Владимир Егорович Маковский. В пивной

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Напомним, краснодарские депутаты предлагают внести изменения в краевой закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков». Согласно документу, под запрет попадает не только пиво и пивные напитки, но и сидр, пуаре, медовуха. Торговля ими на розлив предприятиями, расположенными в жилых многоквартирных домах, в случае принятия проекта, окажется вне закона.

Инициатива появилась после многочисленных жалоб жителей краевого центра на работу пивных точек в многоэтажках. Их клиенты, нарушающие общественный порядок и тишину, доставляют беспокойство жильцам домов. Городские депутаты считают, что владельцам пивных следует сменить ассортимент, а поправки в краевой закон должны побудить их к этому.

«Не все будут аплодировать этому закону, — отметил председатель Заксобрания Владимир Бекетов. — Не все сразу приняли и «детский» закон, но он заработал. Обсуждаемый сегодня закон из такого разряда».

Добавим, что участие в парламентских слушаниях, кроме депутатов Законодательного собрания Кубани, приняли руководители Краснодара и краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, председатели представительных органов местного самоуправления Краснодара, Новороссийска, Армавира, Анапы, Туапсинского района. Все присутствующие поддержали инициативу, отметив, что проблема характерна не только для Краснодара, но и для других крупных городов края. Большинство выступивших отметили, что необходимость в принятии таких ограничений давно назрела, а сам запрет будет поддержан населением.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой текущего года сотрудники управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Краснодара уже обращались к депутатам Заксобрания с предложением о запрете продажи пива в жилых домах. Однако инициатива поддержана тогда не была. Нардепы попросили доработать проект.