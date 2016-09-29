Хабаровск, 29 сентября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Данные спутника и федеральной системы сведений о дальневосточных землях не совпадают, земель не хватает даже инвесторам, но власти бодро рапортуют о готовности наделять всех желающих бесплатными гектарами. Так, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на совещании при полпреде президента РФ в ДФО Юрии Трутневе, сообщил, что регион полностью готов к выдаче бесплатных гектаров во всех районах края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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На сегодняшний день в крае подано 117 заявок, соответствующих требованиям федерального закона. Подготовлено 106 договоров на безвозмездное пользование земельным наделом площадью 1 гектар.

«На получение гектара в «пилотном» Амурском районе у нас уходит 16 дней. По закону положено 30, но мы стараемся сделать этот срок максимально коротким. У нас уже есть договоренности с Росреестром о дальнейшем ускорении процедуры оформления бесплатного гектара», — уточнил Вячеслав Шпорт.

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Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обозначил наиболее актуальные проблемы, которые, на его взгляд, тормозят реализацию закона о дальневосточном гектаре.

«По восьми из девяти субъектов координаты спутника и федеральной информационной системы не совпадают. В этом случае мы мгновенно ничего не изменим, это большая работа. Росреестр разрабатывает поправочные коэффициенты, но пока мы просто договорились, что будем помогать людям», — сообщил Юрий Трутнев.

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Жители Хабаровского края к идее раздавать бесплатные гектары относятся весьма скептически. В Свободном порту Ванино, например, вообще непонятно — что раздавать? Из всех имеющихся земель свободны лишь 13%. Участки вдоль побережья Татарского пролива, которые как воздух необходимы инвесторам, уже готовым вложить миллиарды в развитие порто-франко, принадлежат либо лесному фонду, либо министерству обороны. Последнее, в частности, на мольбы районных и краевых властей вообще никак не реагирует, затягивая процесс передачи земель гражданским на основании указов, рожденных еще при Иосифе Сталине.

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По линии, вдоль железнодорожного полотна, разбросаны таежные полупустые села. При желании заниматься там сельским хозяйством, развивать любой бизнес, глава местной администрации выстелит путь от железнодорожной станции до села ковровой дорожкой. Купить пустую избу в таком селе можно, в среднем, от 10 до 20 тысяч рублей. В некоторых вообще можно оформить даром. Живи, работай. Но не едут, не живут, не работают.

Все больше жителей Хабаровского края в социальных сетях высказывают мнение, что идея раздачи бесплатных дальневосточных гектаров была заведомо провальна, а ее инициаторы сейчас просто пытаются делать «хорошую мину при плохой игре».

Как сообщало ИА REGNUM, по закону, который был подписан президентом России Владимиром Путиным, с 1 июня дальневосточные гектары получают жители пилотных районов субъектов ДФО. Затем, с 1 октября бесплатные участки жители субъектов будут получать на всей территории. И только лишь с 1 февраля следующего года на гектары смогут претендовать все жители страны.