Москва, 29 сентября, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на упорядочение правоприменительной практики в процессе функционирования общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В частности, устанавливается, что учредители общины не могут одновременно являться учредителями или членами других общин. Аналогичная норма устанавливается для членов общины, которые не могут одновременно являться членами (учредителями) других общин.

Также уточняется предусматривающая возможность по решению общего собрания (схода) членов общины коренных малочисленных народов принятия в члены общины представителей других этнических общностей, не относящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих в районах проживания этих народов и осуществляющих традиционное хозяйствование малочисленных народов.

Устанавливается переходный период 18 месяцев, в течение которого общины малочисленных народов, зарегистрированные до вступления в силу федерального закона, обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми нормами.

Авторы обратили внимание на то, что сейчас не ограничивается число общин малочисленных народов, учредителями или членами которых могут выступать граждане, принадлежащие к числу малочисленных народов. «Правовой пробел приводит к возможности двойного и более использования средств государственной поддержки и льгот, предоставляемых представителям малочисленных народов и их общинам», — указали в правительстве. Такая ситуация сложилась, в частности, в области предоставления квот добычи (вылова) водных биоресурсов для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.