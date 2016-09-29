Москва, 29 сентября, 2016, 10:11 — ИА Регнум. По итогам последнего летнего месяца продажи внедорожников и кроссоверов марки Ford в России упали на 24,4% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Автостат Инфо».

club-fordecosport.ru Ford Kuga

В августе российские дилеры реализовали 1020 автомобилей Ford в сегменте SUV, отмечают аналитики агенства. В целом за первые восемь месяцев года было продано 8668 единиц SUV, что превысило показатель 2015 года на 8,6%.

Лидером сегмента SUV среди «Фордов» в августе стала модель Kuga, проданная в количестве 559 шт., что на 42,3% меньше, чем в прошлом году. На втором месте — Ford Ecosport (374 шт., +46,1%), третий результат у Ford Explorer (87 шт., — 29,3%).