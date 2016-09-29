Лондон, 29 сентября, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Человечеству необходимо осваивать космическое пространство, чтобы продолжить существование, так считает знаменитый британский ученый, астрофизик Стивен Хокинг, сообщает телеканал «360».

Космос

По мнению известного популяризатора науки, жизни на Земле постоянно угрожают возможные катастрофы, такие как внезапный ядерный конфликт или генетически сконструированный вирус. При этом риск глобального уничтожения возрастает, что лишает человечества будущего в том случае, если оно останется на планете.

В послесловии к книге Джулиана Гатри «Как создать космический корабль» Хокинг пишет, что новые поколения исследователей должны взять на себя риск и преодолеть пределы Солнечной системы. А значит, их нужно вдохновить на изучение науки и космоса.

«Они будут пионерами, и я бы хотел оказаться в их числе. Мы вступаем в новую космическую эру, в которой сможем изменить мир к лучшему», — отметил ученый.

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