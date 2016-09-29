Москва, 29 сентября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд в среду, 28 сентября, утвердил коллегию присяжных, которая будет рассматривать уголовное дело об убийстве известного политика Бориса Немцова. Об этом, как передает НТВ, рассказал адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров.

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«Судья принял решение сформировать коллегию присяжных из 12 основных и 10 запасных, учитывая характер дела, — говорит Прохоров. — Таким образом, всего оказалось 22».

При этом адвокат добавил, что первое судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 3 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту в российской столице.

По данному делу были задержаны пятеро подозреваемых: Заур Дадаев, Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев и Темерлан Эскерханов.