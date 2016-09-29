Санкт-Петербург, 29 сентября, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Глава муниципального образования города Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга), депутат муниципального совета города Колпино 46-летний Вадим Иванов задержан в Петербурге по подозрению в разбойном нападении, совершенном 13 лет назад. Об этом сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

kolpino-mo.net Вадим Иванов

Как считает следствие, в октябре 2003 года Вадим Иванов вместе с подельниками был участником разбойного нападения на женщину, перевозившую из Москвы крупную сумму денег. «Наводчицей» для нападавших стала родная сестра пострадавшей женщины, наркозависимая Татьяна Сорокоумова.

По данным следствия, в ходе разбойного нападения поздно вечером 4 октября 2003 года в одном из домов по улице Маршала Захарова в Петербурге Иванов вместе с подельником, угрожая пистолетом, избили потерпевшую и сопровождавшего ее мужчину и похитили денежные средства в сумме около 1,5 млн рублей, после чего скрылись на автомобиле под управлением еще одного преступника.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой»). По этому делу четверо других соучастников преступления были задержаны и осуждены к различным срокам лишения свободы.

«Решается вопрос об избрании в отношении Иванова меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщается на сайте МО город Колпино, Вадим Иванов в 2004 году был избран депутатом муниципального совета МО г. Колпино. В 2005 году был избран на должность главы местной администрации, где проработал до 2008 года. В 2009 году был избран главой муниципального образования г. Колпино. В 2014 году вновь избран депутатом муниципального совета и главой муниципального образования г. Колпино.

«Имеет два высших образования, женат, воспитывает двоих детей», — говорится на сайте МО г. Колпино.