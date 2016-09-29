Вашингтон, 29 сентября, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Россия является для США серьёзным противником как в сфере информационной безопасности, так и во многих других аспектах. С таким заявлением выступил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан в интервью телекомпании CNN.

syria.mil.ru ВКС РФ с Сирии

Комментируя влияние Москвы на США и на мировую ситуацию, Бреннан обратил внимание на «агрессивность России». «Они также очень агрессивны в киберсфере», — заявил он.

Бреннан подчеркнул, что к действиям Москвы и отдельных её представителей нужно относиться с предельным вниманием — как к опасному фактору. «Полагаю, нам нужно проявлять осторожность по поводу того, верить ли некоторым вещам, о которых они публично заявляют, и отказываться ли от какой-либо деятельности, которой они собираются заняться», — сказал он.

Комментируя участие России в урегулировании вооружённого сирийского конфликта, Бреннан признался в негативных эмоциях, вызываемых у него действиями Москвы. Причина его раздражения в том, что российская сторона «не выполняет свои обязательства оказать давление на сирийский режим».

По словам Бреннана, Москва должна влиять на президента Сирии Башара Асада, чтобы «заставить его прекратить чудовищные бомбардировки невинных мужчин, женщин и детей в таких местах, как Алеппо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября глава Пентагона Эштон Картер заявил, что в разжигании гражданской войны в Сирии виновата Москва. В качестве аргумента он привёл «факты» «насилия, которое наблюдается в последние дни».

28 сентября на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что российское участие в урегулировании вооружённого конфликта в Сирии без сотрудничества с США может обернуться для Москвы большими потерями — если российская сторона «не прекратит насилие».

29 сентября агентство Reuters сообщило, что власти США рассматривают возможность оказания военной поддержки силам так называемой умеренной оппозиции в сирийской провинции Алеппо.