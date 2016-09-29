Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2016, 07:43 — ИА Регнум. «Результат справедливый. Мы два раза вели в счете, но во втором тайме ПСВ завладел инициативой и имел больше моментов», — так прокомментировал в целом встречу «Ростова» с голландцами в рамках Лиги чемпионов УЕФА ассистент главного тренера жёлто-синих Дмитрий Кириченко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба 29 сентября.

vk.com/fcrostov Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко

Отметим, что на поле в этот день из-за травмы не вышел Фёдор Кудряшов. Да сил бы хватило ростовчанам, чтобы одолеть ПСВ, но соперник стал играть более вертикально, да и вообще команда мощно проводит концовки таймов. Об этом игроки «Ростова» знали.

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Кириченко подчеркнул, что и «Ростов», и ПСВ могли рассчитывать на победу. Что касается его подопечных, то были неправильные действия некоторых игроков. Особого внимания заслужил отбитый с пенальти мяч. Фактически героем матча стал ростовский голкипер Сослан Джанаев.

Тренер заметил также плохую тенденцию: игроки в последнее время стали пропускать в конце таймов. «В прошлом сезоне подобного практически не было», — сказал Кириченко.

Напомним, что команда была хорошо подготовлена ко встрече с ПСВ. Об этом говорил накануне матча сам Кириченко. Вратарь «Ростова» Джанаев обратил внимание на достойную линию обороны в команде.

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