Вашингтон, 29 сентября, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Компания Samsung Electronics Co Ltd проводит переговоры с Комиссией по проблемам безопасности потребительских товаров США в связи с рядом технических вопросов, которые возникли у комиссии США к стиральным машинам Samsung, сообщает 29 сентября Reuters.

roscontrol.com Стиральная машина Samsung

Компания Samsung сказала, что проводит «активные дискуссии» с Комиссией по проблемам безопасности потребительских товаров США (CPSC) для решения потенциальных проблем безопасности, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации некоторых стиральных машин Samsung с вертикальной загрузкой, произведенных в период с марта 2011 года по апрель 2016 года.

«Некоторые стиральные машины могут иметь аномальные вибрации, при их эксплуатации потребители могут получить травму или испортить свои вещи во время стирки», — говорится в сообщении компании.

CPSC сказала, что проконсультировала американских потребителей и посоветовала им использовать режим деликатной стирки.