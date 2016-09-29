Алжир, 29 сентября, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Страны-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заморозят добычу нефти на уровне в 32,5 млн баррелей в сутки с ноября 2016 года. Такое решение было принято на неформальной встрече в Алжире в рамках XV Международного энергетического форума, заявил президент алжирской конференции ОПЕК Мухаммед бен Салех ас-Сада, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, внутри ОПЕК будет создана специальная комиссия, которая определит индивидуальный уровень добычи для каждой из стран организации. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил агентству Shana, что принято «уникальное» решение.

«Мы решили сократить добычу на 700 тыс. баррелей в сутки и установили потолок добычи в диапазоне 32,5−33 млн баррелей», — сказал Зангане, добавив, что Иран добычу замораживать не будет.

Мировые цены на нефть пошли вверх после сообщения о заморозке уровня добычи нефти. Цена на баррель нефти марки Brent после новостей из Алжира возросла на 4,6%. За фьючерсный контракт на нефть Brent поставкой в ноябре дают $48,35 за баррель.

В Алжире с 26 по 28 сентября проходил ХV Международный энергетический форум. На мероприятие прибыли представители стран-членов ОПЕК и России, а также представители других стран как некартельные игроки.