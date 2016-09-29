Пекин, 29 сентября, 2016, 05:39 — ИА Регнум. Правоохранительные органы провинции Ляонин сообщили первые подробности ЧП на автотрассе между городами Шэньян и Инкоу. В результате крупного ДТП с участием нескольких автомобилей, в том числе грузовых, погибли 9 граждан КНР.

emao.net ДТП в Китае

По предварительной версии водитель микроавтобуса, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение пассажирского автомобиля и многотонного цементовоза. Авария произошла в 6:10 утра по местному времени, пишет «Наньцзао жибао».

Прибывшие спасатели обнаружили на месте аварии тела пятерых пассажиров микроавтобуса, еще четверо скончались по пути в больницу. На место ЧП прибыла государственная комиссия, которая займется расследованием обстоятельств автокатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 сентября в китайской провинции Хэнань произошло cерьезное ДТП. В результате столкновения школьного автобуса и грузовика погибли шесть человек.