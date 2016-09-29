Вашингтон, 29 сентября, 2016, 04:42 — ИА Регнум. Власти США рассматривают возможность оказания военной поддержки силам так называемой умеренной оппозиции в сирийской провинции Алеппо, передаёт агентство Reuters.

news2.ru Алеппо

Как заявили неназванные представители американских властей, интенсивное продвижение верных Башару Асаду сил в Алеппо застало врасплох Белый дом. В Вашингтоне констатируют, что падение Алеппо станет сокрушительным ударом по боевикам, и оказание им прямой поддержки становится единственной альтернативной в складывающейся ситуации.

По информации источников, в качестве форм такой поддержки рассматриваются как дополнительные поставки оружия оппозиционным силам, так и прямая поддержка атак боевиков ударами с воздуха.

Также сообщается, что в Вашингтоне рассматривают возможность отправки дополнительных инструкторов для курдских и сирийских оппозиционеров, развёртывание в Восточном Средиземноморье дополнительных морских и воздушных сил США, открытие гуманитарного воздушного коридора для оказания помощи боевикам.

Как передавало ИА REGNUM, 28 сентября пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что глава ведомства Джон Керри глубоко обеспокоен «российскими и сирийскими правительственными атаками на госпитали, водоснабжение и другую гражданскую инфраструктуру в Алеппо».

По его словам, Джон Керри сообщил главе МИД России Сергею Лаврову, что Вашингтон готовится «приостановить двустороннее взаимодействие США и России по Сирии», в том числе контртеррористическое партнёрство, пока «Россия не примет срочные меры для прекращения нападения на Алеппо» и не восстановит режим прекращения огня.

Читайте подробнее: Керри обвиняет Россию в бомбардировках гражданской инфраструктуры в Алеппо