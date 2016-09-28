Вашингтон, 29 сентября, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама считает «опасным прецедентом» принятие Конгрессом закона, который позволяет родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски к Саудовской Аравии. Об этом он заявил на встрече с военнослужащими, которую транслирует телеканал CNN.

Работы по ликвидации последствий теракта 9/11 в Нью-Йорке

Американский президент признался, что «не ожидал» принятия законопроекта Конгрессом вопреки наложенному им вето. По его словам, после этого решения, Соединённые Штаты «оказались подвержены ответственности за всё, что делают по всему миру», и теперь военные США, несущие службу на территории других государств, могут стать «объектами аналогичных исков».

«Мы стали субъектами частных исков в судах, где мы зачастую не знаем, какими могут быть последствия», — отметил Барак Обама.

Как передавало ИА REGNUM, «Акт о правосудии против государств-спонсоров терроризма», принятый Конгрессом США, позволяет родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать в суд на Саудовскую Аравию — ближневосточная страна, как считают многие в штатах, косвенно причастна к деятельности бывшего «террориста №1» Усамы Бен Ладена и организованной им террористической атаке на Нью-Йорк.

Саудовская Аравия выступила с протестом, пригрозив в случае подписания закона президентом США вывести из страны все свои активы на $750 млрд. 24 сентября Барак Обама воспользовался правом вето и отклонил закон. Однако Сенат и Палата представителей Конгресса смогли преодолеть вето президента, набрав необходимые для этого две трети голосов за счёт демократов, которые поддержали документ вопреки позиции своего однопартийца Обамы.

Сенаторы проголосовали за снятие вето 97 голосами против одного, Палата представителей — 348 против 76.