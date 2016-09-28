Кишинёв, 29 сентября, 2016, 01:12 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон пообещал, что в случае его победы на президентских выборах партнерство с Западом будет продолжено. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПСРМ, об этом Додон заявил на встрече с послом США в Кишиневе Джеймсом Петтитом.

http://izlechenie-alkogolizma.ru Успокоительное

«Мы придерживаемся предельно четкой позиции. На наш взгляд, партнерские отношения должны сохраняться с учетом государственных интересов РМ и интересов граждан РМ. У нас будут добрые отношения и с ЕС, и с США, и с Российской Федерацией. Для нас важно вернуться на российский рынок, решить проблемы наших мигрантов в РФ. Вот почему мы будем развивать хорошие отношения со всеми странами-партнерами, в интересах граждан РМ», — заявил лидер социалистов.

Он также заверил, что у него есть необходимая подготовка для ведения переговоров с МВФ. «С МВФ можно дискутировать, настаивать и получать поддержку для реформ в интересах граждан РМ», — сказал Додон.

Он также встретился с главой делегации Евросоюза в Молдавии Пирккой Тапиолой. На встрече Додон заявил, что ЕС — «важный экономический и политический партнер Республики Молдова». «Необходимо продолжить большую часть двухсторонних проектов. Мы выступаем за сохранение безвизового режима (для краткосрочных поездок граждан Молдавии в ЕС — прим. ИА REGNUM) и твердо уверены в том, что этот режим останется в силе независимо от результатов предстоящих выборов. При этом необходимо начать трехсторонние переговоры с участием ЕС и Российской Федерации для возвращения на российский рынок. После победы мы намерены выступить с подобной инициативой», — заявил лидер ПСРМ.

ИА REGNUM напоминает, что открыто поддерживаемый Москвой Додон ранее обещал в случае прихода к власти денонсировать соглашение об ассоциации с ЕС, а также отменить закон «Об обеспечении равенства», защищающий права гомосексуалистов и являющийся одним из условий действия безвизового режима в ЕС для граждан Молдавии. Ранее европейские чиновники не раз заявляли, что если этот закон будет отменен, то Молдавия лишится безвизового режима.