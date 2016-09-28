Ташкент, 29 сентября, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Каракалпакию и Хорезмскую область республики, где ознакомился с ходом социально-экономических реформ, сообщает УзА.

gazeta.uz Исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посещает Каракалпакию область

В Каракалпакии Мирзиёев посетил Тахиаташскую тепловую электростанцию, ознакомился с генеральным планом застройки города Нукуса.

«В ходе поездки, особое внимание было уделено вопросам возведения современных многоэтажных жилых домов, мест отдыха, искусственных озер и водоемов», говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами многоэтажных домов и в городе Ургенче (Хорезмская область)

«Состоялось обсуждение проектов возведения доступного индивидуального жилья для малообеспеченных семей в сельской местности со строительством объектов инженерно-коммуникационной, социальной и рыночной инфраструктуры», — сообщает агентство.