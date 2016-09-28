Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с нидерландским ПСВ в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая вечером 28 сентября на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 2:2.

ижспорт.рф Мяч в воротах

Счёт в матче на 8-й минуте открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. На 37-й минуте он же забил второй мяч в ворота гостей. В составе ПСВ отличились Дэви Проппер (14-я минута) и Люк де Йонг (45).

На 57-й минуте голкипер «Ростова» Сослан Джанаев успешно отразил пенальти, который исполнял Дэви Проппер.

По итогам встречи «Ростов» получилсвоё первое очко, но остался на последнем месте в группе D.

В третьем туре группового этапа футболисты «Ростова» встретит дома мадридский «Атлетико, а ПСВ сыграет в гостях против мюнхенской «Баварии». Оба матча пройдут 19 октября.