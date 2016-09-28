Минск, 29 сентября, 2016, 00:15 — ИА Регнум.



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Официальному Ашхабаду необходимо принять ряд «неотложных мер» для успешного завершения строительства Гарлыкского ГОК. Об этом 27 сентября в Минске заявил председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович в ходе переговоров с послом Туркмении Назаргулы Шагулыевым.

Как сообщает пресс-служба СР НС, инициатором переговоров был Мясникович — он «пригласил для беседы» туркменского посла. Вместе с заинтересованными лицами состоялось обсуждение строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината, куратором которого Александр Лукашенко назначил экс-председателя Совмина, ныне возглавляющего верхнюю палату Нацсобрания РБ.

Мясникович «выразил крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимся несоблюдением туркменской стороной взятых на себя финансовых и иных обязательств по реализации указанного проекта». Помимо этого, было обращено внимание на то, что «многочисленные препятствия, в том числе субъективного характера, с которыми сталкиваются белорусские строители, негативно влияют на ход строительства».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Минске Александр Лукашенко обсудил проект Гарлыкского ГОК с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Проект является крупнейшим и самым амбициозным в отношениях между постсоветскими республиками. Туркмения позиционируется как «стратегический партнёр» официального Минска.

Напомним, 6−9 марта делегация чиновников Белоруссии посетила Туркмению и в очередной раз ознакомилась со строительством объекта, и по итогам, согласно сообщению МИД РБ, глава Минстройархитектуры Белоруссии Анатолий Чёрный «выразил удовлетворение соблюдением графика строительно-монтажных работ и выразил надежду на проведение в 2017 году совместных мероприятий по вводу в эксплуатацию Гарлыкского горно-обогатительного комбината».

Ещё ранее, 10 декабря 2015 года в Ашхабаде Александр Лукашенко провёл переговоры с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым, обсудив также строительство Гарлыкского ГОК. Данная тема неоднократно поднималась на протяжении 2015 года. Сроки ввода в эксплуатацию объекта также неоднократно пересматривались, сместившись на март 2017 года.