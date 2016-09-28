Москва, 29 сентября, 2016, 02:02 — ИА Регнум. Правительство РФ дало официальный положительный отзыв на законопроект о запрете беби-боксов на территории России, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной совместно с общественной организацией «Родительское Всероссийское Сопротивление». Эксперт РВС Александр Коваленин и член Общественной палаты РФ Людмила Виноградова прокомментировали ИА REGNUM ситуацию с беби-боксами в России.

pravme.ru Бэби-бокс

«Отзыва формально не хватало для того, чтобы Госдума РФ могла начать рассмотрение законопроекта. К тому же отзыв оказался положительным. В правительстве есть разные силы, но мы помним по обсуждениям проблемы очень аргументированную и твёрдую позицию Минздрава РФ и Института права при Правительстве, так что в таком отзыве не было чего-то невероятного. Сегодня же в поддержку запрета высказалась вице-премьер Ольга Голодец.

Как быстро реально будет рассмотрен законопроект, гадать сложно, но несомненно, что шансы на быстрое рассмотрение это повышает. Хотя это уже в руках новой Госдумы с новым спикером. Каким будет новый состав Думы в отношении семейной политики — вопрос очень интересный», — заявил эксперт.

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Он отметил, что сразу же после одобрения правительством законопроекта активизировались силы сторонников «ящиков для детей»:

«Одновременно более чем в сотне региональных групп в социальных сетях появились однотипные опросы с готовыми пропагандистскими репликами «лучше в беби-бокс, чем в помойку» и им подобными. То есть лоббисты ящиков для детей работают оперативно и скоординированно».

По словам члена ОП РФ Людмилы Виноградовой, лоббисты беби-боксов в России не оставляют попыток повлиять на общественное мнение, чтобы такое зло, как «ящики для детей», не были запрещены, а, наоборот — были открыты везде.

Напомним, проект поправок в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» и в Кодекс об административных правонарушениях, внесенный на рассмотрение Госдумы 1 июня этого года, предусматривает запрет на осуществление деятельности, направленной на организацию анонимного оставления детей, в том числе на создание и содержание специализированных мест для анонимного оставления ребенка.