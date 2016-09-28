Минск, 28 сентября, 2016, 23:13 — ИА Регнум.



.resimbulmaca.com Соискатели.

Актуальные вопросы взаимодействия обсуждены 28 сентября в Минске во время переговоров председателя правительства Белоруссии Андрея Кобякова с представителями миссии МВФ во главе с Питером Долманом, сообщает пресс-служба Совмина республики. Согласно официальному сообщению, «Питер Долман озвучил предварительные результаты работы миссии». Однако в Совмине не сообщили о выводах, к которым пришли эксперты Международного валютного фонда.

В свою очередь Кобяков проинформировал представителей фонда, что официальный Минск намерен «отдавать приоритет социальной поддержке населения, осторожно и взвешенно проводить экономическую политику». Он также «обратил внимание, что одна из наиболее чувствительных тем — повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги — увязывается с повышением эффективности всей системы ЖКХ и энергетики».

Как сообщало ИА REGNUM, на сентябрьском заседании исполнительного совета МВФ представители ЕС, США и РФ поддержали рекомендации фонда руководству Белоруссии, которыми обусловлено выделение финансовой помощи официальному Минску в рамках новой программы сотрудничества. Аналогичные рекомендации сделал ЕФСР, через который Россия оказывает финансовую помощь руководству союзной республики.