Алжир, 28 сентября, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, на неформальной встрече в Алжире после более чем трехчасовых переговоров страны ОПЕК договорились, что ограничат добычу нефти на уровне 32,5 млн баррелей в день с ноября этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Организации стран-экспортеров нефти. Официальная информация по этому поводу будет объявлена позже.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

В Алжире с 26 по 28 сентября проходил ХV Международный энергетический форум. На мероприятие прибыли представители стран-членов ОПЕК и России, а также представители других стран как некартельные игроки. Ожидалось, что неформальная встреча членов Организации состоится сегодня вечером. Мало кто сомневался, что переговоры обязательно будут. Однако сегодня стороны еще раз подтвердили свое намерение провести обсуждение. Россия, как сообщалось ранее, в неформальной встрече участие не принимала. О подробностях сделки сведений пока нет.

Официальная информация о результатах консультативной встречи ОПЕК будет объявлена на пресс-конференции на полях Международного энергетического форума.

Во вторник, 27 сентября, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что российская сторона готова обсуждать возможности координации на рынке нефти. Однако для начала важно, чтобы стороны смогли договориться внутри ОПЕК. Многое зависело от позиции Ирана, так как министр нефти этой страны объявил, что прибыл на форум только для того, чтобы обменяться с участниками мнениями. В этот же день Новак объяснил, что для таких стран, как Иран, Ливия и Нигерия, должны быть предусмотрены исключения по добыче нефти. Так как в этих странах снизилось производство черного золота по независящим от них причинам. Кроме того, как заявлял представитель ОАЭ Ахмед Мохаммед Аль-Кааби, от того, удастся ли членам ОПЕК договориться с Ираном, зависит судьба всего соглашения.

Перед форумом и во время многие страны ОПЕК и не ОПЕК высказывали свое мнение насчет возможности подписания соглашения по заморозке. Например, как предавало ИА REGNUM, представители Ирака, Алжира, ОАЭ, Венесуэла, Судана заявляли, что надеются на консенсус в ОПЕК. За несколько часов до завершения неформальных переговоров вице-президент совета председательства в правительстве национального согласия Ливии Мосса Элкони сказал: «Кажется, сегодня будет соглашение».

Напомним, что сегодня также агентство Bloomberg, ссылаясь на документ, имеющийся в распоряжении редакции, писало, что Алжир выдвинул на рассмотрение в ОПЕК свое предложение по сокращению общих объемов нефти на 796 тыс. баррелей в сутки. В этом документе также отмечалось, что Саудовская Аравия должна снизить производство на 442 тыс. баррелей в сутки относительно августовских показателей. Что касается квоты для Ирана, о которой ранее сообщалось, она — в размере 3,7 млн баррелей в сутки, а это рост на 52 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Нигерию и Ливию предлагали не обязывать сокращать добычу.