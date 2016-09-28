Симферополь, 28 сентября, 2016, 20:56 — ИА Регнум. В Симферополе администрация Республиканской клинической больницы имени Семашко назначала себе зарплаты в 300−800 тыс. рублей в месяц. Не много ли — проверяют правоохранительные органы. Об этом во время совещания с главами администраций муниципалитетов сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Медработник

«Средняя зарплата у главного бухгалтера, не хотел просто говорить до окончания расследования, по итогам 8 месяцев — 547 тысяч в месяц. Это в месяц, — цитирует Аксёнова ИА «Крыминформ». — У замов, по-моему, под 350 тыс средняя у четырех. По отдельным месяцам смотрю: в июле там цифра скромно стоит — 800 тысяч. У меня волосы дыбом встали».

По данным правительства Крыма, на начало 2016 года средняя заработная плата в Крыму составила 24,2 тысячи рублей. По прогнозу, к 2017 году средняя зарплата должна вырасти до 26,4 тысячи рублей, а в 2018 этот показатель составит 28,9 тысячи рублей.

По данным, озвученным министром труда и социальной защиты Крыма Еленой Романовской, в сентябре 2015 года средняя зарплата крымских врачей составляла 38 430 рублей.

По данным Росстата, в первом полугодии 2016 года уровень средней заработной платы врачей в организациях государственной и муниципальной форм собственности в Крыму составил 37 тыс. 464 рубля. У среднего медицинского персонала — 24 тыс. 90 рублей. А у младшего медицинского персонала — 14 тыс. 266 рублей.