Москва, 28 сентября, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Согласно данным, предоставленным концерном ПВО «Алмаз-Антей», зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, летом 2014 года, находился в городе Торез. Такое заявление сделал сегодня, 28 сентября, советник главного конструктора концерна «Алмаз-Антей» Михаил Малышевский, сообщает телеканал RT.

George Chernilevsky Самоходный зенитно-ракетный комплекс БУК-М1. Экспонат Музея ВВС ВС Украины в г. Винница

Он рассказал, что на последнем эксперименте специалисты концерна использовали все имеющиеся параметры: координаты точки подрыва, углы атаки и тому подобное. «Вплоть до того, что указали они определённую скорость: в момент подрыва она была 730 метров в секунду. В этом случае пуск должен был производиться с улиц города Тореза», — сказал Малышевский.

Что касается выводов голландского расследования, о том, что ракета якобы была выпущена из Снежного, то тогда её скорость должна была быть 600 метров в секунду, а этого не было.

Напомним, ранее сегодня голландская прокуратура опубликовала очередной доклад о промежуточных результатах расследования причин крушения MH17. Голландцы утверждают, что MH17 был сбит из ЗРК «Бук», который был якобы привезен с территории Российской Федерации, а после катастрофы увезён обратно.

При этом в отчёте голландских правоохранителей нет указаний, на основании каких данных были сделаны такие выводы.