Вашингтон, 28 сентября, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри возложил на Россию ответственность за использование зажигательных и противобункерных бомб в Алеппо, а также за наступление сирийской правительственной армии, катастрофическую гуманитарную ситуацию в городе и предполагаемые атаки на гражданскую инфраструктуру. Такое заявление Керри сделал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил сегодня, 28 сентября, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция

Он сообщил, что Керри проинформировал Лаврова о готовности США приостановить российско-американские сотрудничество по Сирии, если Москва не остановит наступление сирийской правительственной армии на Алеппо. Фактически Керри предъявил Москве ультиматум.

Кроме того, он возложил на Россию ответственность за тяжелую гуманитарную ситуацию в Алеппо, а также за якобы имевшее место целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры.

Напомним, России и США 9 сентября удалось достичь соглашения о возобновлении режима перемирия в Сирии. Было условлено, что Москва повлияет на официальный Дамаск, а Вашингтон прикажет своей марионеточной оппозиции остановить боевые действия, а также проведёт размежевание оппозиционных отрядов и террористов.

Но всего этого не произошло. Режим перемирия был сразу же нарушен оппозиционными боевиками, которые, фактически, слились с террористическими организациями и начали широкомасштабное наступление на позиции правительственных сил.

Москва заявила, что сирийским правительственными силам нет смысла соблюдать перемирие в одностороннем порядке и боевые действия возобновились с новой силой.

Масло в огонь подлил инцидент с гуманитарным конвоем ООН, отправленным для жителей Алеппо. Конвой был частично уничтожен, и США вместе со своими сателлитами обвинили в этом Россию, не предоставив никаких доказательств. Москва, напротив, предоставила данные объективного контроля, которые свидетельствуют, что боевых самолетов ВКС РФ и ВВС Сирии не было в районе, где был уничтожен конвой. При этом, в данном районе был обнаружен американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Predator, который вылетел с натовской авиабазы «Инджирлик» (Турция) и полчаса находился в районе, где был уничтожен конвой. БПЛА Predator способен наносить ракетные удары по наземным целям.

Тем не менее США устроили настоящее шоу в ООН, обвиняя Россию в уничтожении конвоя и требуя извинений. Москва посоветовала Вашингтону не устраивать столь грубых провокаций и соблюдать те договоренности, под которыми американская сторона подписалась. Но в ответ на это, США грозят разорвать российско-американские соглашения по Сирии.