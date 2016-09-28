Санкт-Петербург, 28 сентября, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Глава госкомиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин предлагает перевести работу этого органа в формат «арктических слушаний». Комиссия должна приезжать, работать на местах, а не заседать, заявил вице-премьер сегодня, 28 сентября, на заседании в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Север. 1901

Глава госкомиссии пояснил, что не всегда губернаторам арктических регионов удается донести до федеральных властей проблемы жителей, не всегда есть возможность подробно узнать о специфике того или иного арктического региона. Чтобы решать вопросы, возникающие «на местах», члены межведомственной комиссии перенесут свою работу непосредственно в регионы.

Заседание госкомиссии под председательством ее руководителя вице-премьера Рогозина прошло сегодня в Санкт-Петербурге совместно с заседанием Морской коллегии при правительстве РФ. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Арктической зоне РФ, развитие науки и образования, а также проблемы энергообеспечения арктической зоны.

Также рассматривались вопросы предупреждении чрезвычайных ситуаций, в том числе организации системы поиска и спасения людей в условиях Арктики, подготовки квалифицированных кадров и состояния морской медицины.

В заседании приняли участие губернатор Санкт-Петербурга, представители профильных министерств, а также регионов, напрямую связанных с развитием арктических и приморских территорий.